رئيس محكمة الوادي الجديد: 24 مرشحًا تقدموا لخوض انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

تلقت محكمة الوادي الجديد الابتدائية واللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، طلبي ترشيح حتى الساعة الخامسة مساًء في ختام اليوم التاسع منذ فتح باب تلقي طلبات الترشح الخميس الماضي.

وقال المستشار حمدي فاروق، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد طلبات الترشيح حتى اليوم 24 مرشحًا، بواقع 9 للدائرة الأولى و15 للدائرة الثانية على المقاعد الفردية بالمحافظة، كما أنه سيجري إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم ونشره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، مع تلقي الطعون على المرشحين أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، لمدة 3 أيام من الأحد 27 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020.

وأوضح فاروق في تصريح خاص لـ"الخليج 365"ذ، أن غدًا السبت، آخر موعد لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، وسينتهي تلقي الطلبات الساعة 2 ظهرًا، كما أن الفصل في الطعون بمحكمة القضاء الإداري لمدة 3 أيام من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، بينما سيجري إعلان القائمة النهائية للمترشحين يوم 5 أكتوبر 2020، على أن يكون آخر موعد للتنازل يوم الأربعاء 7 أكتوبر المقبل، ويجري نشر التنازلات في صحيفتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر 2020، وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية يوم الاثنين 5 أكتوبر المقبل، وتبدأ عملية التصويت للمرحلة الأولى والتي من بينها محافظة الوادي الجديد، بالنسبة للمصريين في الخارج لمدة 3 أيام من 21 أكتوبر وحتى الجمعة 23 أكتوبر المقبل، بينما تبدأ عملية التصويت في الداخل على مدى يومي 24 و25 أكتوبر 2020.