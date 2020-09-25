شكرا لقرائتكم خبر عن 830 ألف شخص تضرروا من فيضانات السودان والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" نشر اليوم، أن أكثر الولايات تضررا هي شمال دارفور وغرب دارفور وسنار والخرطوم.
وأضاف المكتب الأممي أن العاملين في المجال الإنساني في البلاد قدموا مساعدة لأكثر من 400 ألف شخص في جميع الولايات والبالغة (18ولاية) ، موضحا أنه لا يزال آلاف الأشخاص بحاجة إلى مساعدة حيوية، وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل.
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