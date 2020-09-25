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إندونيسيا  تواصل تسجيل أرقاما قياسية في إصابات كورونا 

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لليوم الثالث على التوالي .. سجلت إندونيسيا اليوم الجمعة عددا قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، حيث تواصل رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان الكفاح للحد من العدوى، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .

وسجلت البلاد 4823 حالة إصابة بالفيروس في غضون 24 ساعة انتهت في منتصف نهار الجمعة (بالتوقيت المحلي)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 266 ألفا و 845 حالة ويتراجع الفارق مع حصيلة إصابات الفلبين، التي لا تزال بؤرة تفشي المرض في جنوب شرق آسيا.

وسجلت إندونيسيا 113 حالة وفاة بسبب كوفيد- 19 خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى .10218

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