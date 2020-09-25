شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تواصل تسجيل أرقاما قياسية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت البلاد 4823 حالة إصابة بالفيروس في غضون 24 ساعة انتهت في منتصف نهار الجمعة (بالتوقيت المحلي)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 266 ألفا و 845 حالة ويتراجع الفارق مع حصيلة إصابات الفلبين، التي لا تزال بؤرة تفشي المرض في جنوب شرق آسيا.
وسجلت إندونيسيا 113 حالة وفاة بسبب كوفيد- 19 خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى .10218
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