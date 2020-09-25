جندي كولومبي يقتل امرأة عند نقطة تفتيش في صفعة جديدة لسمعة قوات الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 سبتمبر 2020

الخليج 365

قتل جندي كولومبي بالرصاص امرأة عند نقطة تفتيش ، يوم الخميس، في صفعة جديدة لسمعة قوات الأمن.

وقال الجنرال جون روخاس في التلفزيون: "قُتلت امرأة برصاص أطلقه أحد أفراد القوات المسلحة."

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ويُلحق ذلك الحادث مزيدا من الضرر بسمعة الجيش، الذي يخضع العشرات من أفراده للتحقيق فيما يتعلق بقضايا الاعتداء الجنسي، والمتهم أيضا بقتل مدنيين.

وذكرت تقارير إعلامية أن الضحية تدعى جوليانا جيرالدو، وكانت في الثلاثينيات من عمرها.

وقال الرئيس إيفان دوكي إنه أمر وزارة الدفاع والجيش بالتحقيق بسرعة في وفاتها.

ووقعت عملية القتل عند نقطة تفتيش بمنطقة ريفية بالقرب من ميراندا في جنوب غربي البلاد. وأفادت بعض التقارير بأن السيارة التي كانت بداخلها الضحية كانت تحاول تفادي الخضوع لعملية التفتيش.