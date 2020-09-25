مكناس.. إعادة فتح 23 مؤسسة تعليمية في الأحياء المصنفة بؤرا وبائية

أعلنت المديرية الاقليمية للتربية الوطنية بمكناس، إعادة فتح 23 مؤسسة تعليمية تقع في الأحياء المغلقة التي صنفت بؤرا وبائية.
وأوضحت المديرية أن هذا القرار يهم 18 مدرسة خاصة، وخمس مدارس عمومية في حيي المنصور وكاميليا، مضيفة أن بامكان التلاميذ الالتحاق بصفوفهم إثر تحسن الوضعية الوبائية في هذين الحيين.
وكانت المديرية، قد أعلنت تطبيق التعليم عن بعد بالنسبة للمؤسسات التعليمية الواقعة في الحيين المصنفين بؤرتين وبائيتين، ابتداء من 7 شتنبر.
ودعت الأطر البيداغوجية والادارية وجمعيات الآباء ومجموع الشركاء، الى مواصلة انخراطهم من أجل انجاح الصيغة البيداغوجية المعتمدة في هذه الظرفية الاستثنائية.
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