خنيفرة.. إجراءات حازمة من طرف السلطات للحد من انتشار كورونا

على خلفية الوضعية الوبايية في مدينة خنيفرة، دخلت إجراءات منع التنقل من وإلى ثلاثة أحياء في المدينة حيز التنفيذ، ظهر اليوم الخميس، للحد من انتشار كوفيد-19 في هذه المدينة.

ونشرت تعزيزات أمنية مهمة، تضم عددا من رجال، وأعوان السلطة المحلية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة في مداخل، ومخارج كل من أحياء “أساكا، والفتح، والروضة”، بسبب عدد الإصابات، والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وعلى جميع الراغبين في التنقل من وإلى الأحياء المذكورة التوفر على رخصة استثنائية مسلمة من السلطات المحلية، وذلك بالنظر إلى تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هذه الأحياء.

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كما أعلنت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين في خنيفرة اعتماد التعليم عن بعد في ست مؤسسات تعليمية في هذه الأحياء، ابتداء من اليوم الخميس.

يذكر أن السلطات المحلية في خنيفرة قررت، في وقت سابق، منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة، ومريرت، باستثناء قطاع نقل البضائع، والمواد الأساسية، والخدمات؛ والتنقلات ذات الطابع المهني، أو تلك، التي تبررها ضرورة المصلحة؛ والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية، والمرتبطة بالدخول الجامعي، والمدرسي.

كما تقرر تحديد توقيت إغلاق المقاهي، والمطاعم في المدينتين المذكورتين في الساعة التاسعة ليلا، ومنع الولوج إلى الساحات الخضراء، والفضاءات العمومية، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا، والتوقف مؤقتا عن استغلال السوق الأسبوعي “أحطاب” ف يمدينة خنيفرة؛ واقتصار السوق الأسبوعي في مدينة مريرت على نشاط بيع الخضر، والفواكه مع منع بيع المواشي فيه.