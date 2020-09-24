واشنطن: مساعدات إنسانية بقيمة 720 مليون دولار للشعب السوري

قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس إنها ستقدم أكثر من 720 مليون دولار من أجل المساعدات الإنسانية للتعامل مع الأزمة في سوريا.

صرح بذلك نائب وزير الخارجية ستيفن بيجون خلال فعالية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال إن الأموال ستذهب "للسوريين داخل البلاد ولمن هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء المنطقة".

وقال إن المبلغ سيرفع إجمالي الدعم الأمريكي منذ بداية الأزمة إلى ما يربو على 12 مليار دولار.

وأدت حملة قمع شنها الرئيس السوري بشار الأسد على المتظاهرين في عام 2011 إلى اندلاع حرب أهلية. وتدعم إيران وروسيا الحكومة السورية بينما تدعم الولايات المتحدة المعارضة. وفر الملايين من سوريا كما نزح الملايين عن ديارهم في الداخل.

وفي يوليو تموز، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تهدف إلى قطع الأموال عن حكومة الأسد.

وتلقي السلطات السورية باللوم على العقوبات الغربية في معاناة المدنيين على نطاق واسع إذ أدى انهيار العملة إلى ارتفاع الأسعار ويكافح الناس لشراء المواد الغذائية والإمدادات الأساسية.

وتقول الولايات المتحدة إن عقوباتها على سوريا لا تهدف إلى الإضرار بالشعب السوري ولا تستهدف المساعدات الإنسانية.

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