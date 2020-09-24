شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن يسجل حالة وفاة و549 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن الأردن أمس تسجيل حالة وفاة واحدة و 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

Advertisements ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"عن وزارة الصحة أن مجوع حالات الوفاة بالفيروس ارتفع إلى 36 حالة فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 6591 إصابة..كما تم تسجيل 125 حالة شفاء جديدة ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 3917 حالة.

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