وزارة التربية الوطنية تنفي تأجيل الامتحان الجهوي للأولى بكالوريا في جهة “البيضاء”

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، إن “بعض الأشخاص، عمدوا إلى فبركة بلاغ إخباري، وتداوله على أنه صادر عن الوزارة”.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنها “تنفي نفيا قاطعا ما جاء في البلاغ، من أخبار زائفة، تدعي تأجيل الامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا على مستوى جهة الدارالبيضاء-سطات”.

وأضاف البلاغ، “وإذ تقدم الوزارة هذا التوضيح، فإنها تؤكد على أن هذا الامتحان سينظم كما كان مقررا له، أيام 1 و2 و3 أكتوبر 2020، وذلك وفق البرمجة التي سبق للوزارة الإعلان عنها”.

وجددت الوزارة، “الدعوة إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار المتعلقة بالمنظومة التربوية من مصادرها الرسمية قبل تداولها”.