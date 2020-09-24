مهينيو قطاع الحفلات والتظاهرات في طنجة يحتجون بسبب كورونا: قطاعنا يحتضر- فيديو

فيديو: يونس الميموني
اعتبر مهنيو الحفلات والمناسبات، اليوم الخميس، في طنجة، أن قطاعهم تضرر بشكل كبير من تداعيات أزمة كورونا، بعد 7 أشهر من الإغلاق.
وكشف مهنيون في قطاع الحفلات لـ”اليوم24″، خلال وقفة احتجاجية، أمام مقر ولاية جهة الشمال أن الجائحة تسببت في تراكم الديون عليهم، وبالتالي عدم قدرتهم على سداد مصاريف الماء، والكهرباء، والكراء، وكذا أجور المستخدمين.
وطالب المتحدثون ذاتهم، من السلطات المحلية السماح لهم بالعمل، وفق شروط تحترم تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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