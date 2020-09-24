جيش الاحتلال يعتقل غزييْن بزعم اجتيازهما للسياج الأمني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غزييْن بحجة اجتيازهما السياج الأمني الفاصل، جنوب قطاع غزة المحاصَر.

وأفادت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" الإسرائيليتين، عبر موقعيهما الإلكترونيين، بأن جيش الاحتلال، قد اعتقل الغزيين المذكورين، دون إيراد أية تفاصيل أخرى بشأنهما.

وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، اعتقل جيش الاحتلال، ثلاثة فلسطينييّن اجتازوا الجدار الأمني بين قطاع غزّة وإسرائيل، وقال الجيش الإسرائيليّ حينها إن الثلاثة كانوا عُزّلا، ودخلوا من شماليّ القطاع.

وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين أثناء محاولتهما اجتياز السياج الحدودي الفاصل بين شمالي قطاع غزة ومناطق الـ48 كذلك.

وقال الجيش في بيان صدر عنه حينها إن قواته "اعتقلت فلسطينيين تسللا عبر السياج الأمني جنوبي قطاع غزة:، وأضافت أنه يجري التحقيق مع المعتقلين في موقع الاعتقال".