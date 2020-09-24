"ويفا" يبقي تبديلات اللاعبين 5 في مسابقاته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم، الخميس، أنه سيبقي على قاعدة السماح بإجراء خمس تبديلات في مسابقاته للموسم الكروي الجديد، والتي اعتمدت بعد استئناف المنافسات الموسم الفائت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، فيما لم يحدد ما إذا ستنطبق على نهائيات كأس أوروبا للمنتخبات.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن "قرارا آخر" سيتخذ في وقت لاحق بما خص كأس أوروبا، التي أرجئت من العام الحالي الى صيف 2021 بسبب الجائحة.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في العاصمة المجرية، بودابست، حيث تقام مساء مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين بايرن ميونيخ الألماني وإشبيلية الإسباني "سيتم السماح بإجراء خمسة تبديلات لجميع مباريات دوري الأمم الأوروبية، ومباريات الملحق المؤهلة لكأس أوروبا وتصفيات كأس أوروبا للسيدات ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ودوري أبطال أوروبا للسيدات".

وكان العديد من المدربين قد طالبوا بإعادة هذه القاعدة، بعد عدم العمل بها في أول جولتين من دوري الأمم الأوروبية مطلع الشهر الحالي، وذلك نظرا للجدول المزدحم للأندية بين انتهاء الموسم الكروي الفائت واستكمال المسابقتين القاريتين (دوري الأبطال ويوروبا ليغ) في آب/أغسطس وانطلاق الموسم الجديد في البطولات الوطنية بعد إجازة قصيرة.

واعتمد العديد من الدوريات الكبرى هذه القاعدة للموسم الجديد كالفرنسي والإسباني والألماني، فيما لم تصوت عليها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي اكتفت بالتبديلات الثلاثة التقليدية.