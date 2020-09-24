عقوبات أميركية على ايران ستطال القاضي الذي حكم باعدام المصارع أفكاري

إليوت أبرامز
كشف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، إليوت أبرامز، الخميس، النقاب عن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين والكيانات الإيرانية.
وأضاف أبرامز خلال جلسة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الخميس، أن “العقوبات الجديدة ستشمل قاضيا حكم بإعدام المصارع نويد أفكاري”.
وأدى تنفيذ حكم إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري (27 عاما) بزعم التورط في القتل العمد لعنصر أمني خلال احتجاجات شعبية في صيف عام 2018، إلى موجة غضب عالمي زادت من عزلة طهران.
ودعا مسؤولون ومنظمات سياسية من دول مختلفة بينها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الرياضية الدولية في بداية الأمر إلى إلغاء الحكم الذي وصفوه بـ “اللاإنساني” بسبب انتزاع اعترافات قسرية من أفكاري.
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