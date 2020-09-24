رقصة الركادة و”الدارجة”.. نورا فتحي سفيرة للمغرب في “أفضل راقص في الهند” – فيديو

سلطت الفنانة المغربية، نورا فتحي، الضوء على المغرب، وثقافته الفنية، في البرنامج الهندي “أفضل راقص في الهند”، إذ رقصت على إيقاعات الركادة رفقة نجم هندي، وتحدث بالعامية المغربية كذلك.

وظهرت نورا فتحي في مقطع فيديو على أنستغرام، وهي ترقص رقصة الركادة، رفقة الراقص، والممثل الهندي، لويس تيرينس، على إيقاعات أغنيتها مع مجموعة لفناير “ديلبار”.

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وتحدثت نورا فتحي مع أحد المشاركين في البرنامج بالعامية المغربية، ممازحة إياه دون أن يفهم منها أي كلمة، الأمر الذي قوبل بالضحك.

وانضمت الفنانة المغربية نورا فتحي إلى برنامج الواقع الشهير “أفضل راقص في الهند”، حيث عوضت الفنانة ماليكا أرورا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.