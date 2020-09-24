محكمة روسية تصادر ممتلكات نافالني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت محكمة روسية مصادرة شقة وحسابات مصرفية تابعة لزعيم المعارضة أليكسي نافالني، فيما كان في غيبوبة في مستشفى ألماني، بحسب ما أفادت المتحدثة باسمه.



وقالت المتحدثة باسم السياسي كيرا يارمش في بيان بالفيديو، إنّ "محضري المحكمة أعلنوا حظرا" في 27 أغسطس/ آب على المعاملات المتعلقة بحصته في شقة في موسكو فيما جُمدت حساباته المصرفية".

وفي وقت سابق، اتهم الكرملين الروسي، فريق المعارض أليكسي نافالني، بعرقلة التحقيقات الرسمية في القضية ومحو الأدلة في "قضية تسممه".

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية للأنباء"، إن "ما كان يمكن أن يكون دليلا على التسميم لسوء الحظ تم محوه من الغرفة الفندقية التي كان يقيم فيها بمدينة تومسك السيبيرية قبل أن يسقط مغشيا عليه".

وأضاف بيسكوف: "إذا كانت هناك مثل تلك الزجاجة، لماذا أخذوها لمكان آخر؟ ربما يكون شخص غير مهتم بإجراء تحقيق".