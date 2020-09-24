إسمهان الوافي... أول مغربيّة تتولى منصبًا بارزًا في تاريخ "الفاو"

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" أمس الثلاثاء، تعيين المغربية إسمهان الوافي لتولي ولأول مرة في تاريخ المنظمة، منصب كبير العلماء.

ووفق بيان صادر عن "الفاو"، فإن تعيين الوافي والذي أعلن عنه المدير العام للمنظمة شو دونيو، بمناسبة المؤتمر الإقليمي الـ35 للمنظمة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، من شأنه أن "يساهم في تعزيز البعد التقني والعلمي لعمل المنظمة".

وأضاف البيان أن "إسمهان تمتلك معرفة علمية غنية وواسعة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وستشكل ثروة حقيقية للإستجابة للتحديات التي تواجه المنطقة"، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء .