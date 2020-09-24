الإمارات تعاود إصدار التأشيرات للأجانب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان نشرته وسائل الإعلام عن استئناف دولة الإمارات إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل اعتبارا من اليوم الخميس.

وقالت الهيئة إن القرار اتخذ في إطار تخفيف القيود السارية لمكافحة مرض كوفيد-19 وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي. وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو الماضي.

وأوضحت الهيئة أن استئناف عمليات إصدار أذونات الدخول يأتي في إطار تخفيف القيود، وتعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط التعافي ودعم عجلة النمو، بالتزامن مع تمكين منظومة العمل القائمة على تحقيق الاتزان الحيوي بين الإجراءات والتدابير الوقائية من جهة، وعودة المناخ السياحي والاقتصادي ومختلف الجوانب التنموية من جهة ثانية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء استجابة للمعطيات الراهنة المتمثلة في حزمة التدابير الاحترازية وآليات السفر المتخذة لدى قطاع النقل الجوي إلى جانب تطبيق مختلف الممارسات الرامية إلى الحد من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض”كوفيد – 19″.