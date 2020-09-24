تقرير حقوقي..الحرس الثوري اعتقل عشرات الأكراد ونقلهم لمعتقلات سرية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

أفاد تقرير حقوقي عن اعتقال السلطات الإيرانية لعشرات المواطنين الأكراد في شهر واحد ، واحتجازهم في معتقلات سرية .

قالت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، اليوم الخميس، إن قوات الأمن اعتقلت ما لا يقل عن 30 ناشطا ومواطنا كرديا، في مدن شمال وغرب إيران، خلال شهر واحد.

وأضافت الشبكة على موقعها الرسمي: أن ”السلطات الأمنية الإيرانية، أعتقلت منذ الـ 22 من آب/أغسطس الماضي، وحتى الـ 21 من أيلول/ سبتمبر الجاري، 30 ناشطا ومواطنا كرديا، في مدن شمال غرب إيران“.

Advertisements

وأوضحت: أن ”من بين هؤلاء، تم القبض على أربعة لقضاء مدة عقوبتهم، وأفرج عن أربعة آخرين بكفالة مالية“، مشيرة إلى أن ”التهم الموجهة إلى أغلب المعتقلين، ما زالت غير واضحة، ولا تعرف أسر بعضهم مكان احتجازهم“.

وبحسب إحصائيات جمعتها شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، فإن ”الاعتقالات نفذت من قبل قوات الحرس الثوري، ووزارة المخابرات، وجرى نقل بعض المعتقلين إلى معتقلات سرية، تابعة للأجهزة الأمنية“.

وتشير التقارير، غير الرسمية، إلى أن نسبة الأكراد في إيران تشكل 10% من مجموع سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 84 مليون نسمة، أي بحدود 8 ملايين كردي، وتعاني مناطق الأكراد في إيران، الفقر واقتصادا هشّا، جراء إهمال النظام الإيراني.