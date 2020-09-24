كورونا في المجتمع العربي: أكثر من 4040 إصابة خلال أسبوع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، الخميس، 32,058 حالة على الأقل، مع تسجيل 590 إصابة جديدة منذ يوم الأمس؛ وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.
وأوضحت الهيئة أنه بالإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية بـ4,040 إصابة على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد إصابات جديدة اقل من 15 إصابة).
وارتفع عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية إلى 9,071 على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وكذلك المدن المختلطة). فيما بلغت حصيلة الوفيات في المجتمع العربي 135 حالة (لا يشمل المدن المختلطة).
في المقابل، بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في إسرائيل 206,332 حالة؛ لتنخفض نسبة الإصابات في المجتمع العربي من مجمل الإصابات في المجتمع الإسرائيلي إلى 15.5%.
كما ارتفع عدد الإصابات النشطة في إسرائيل إلى 56,901 حالة، وبهذا تبلغ نسبة الإصابات النشطة في المجتمع العربي من مجمل الإصابات النشطة في إسرائيل نحو 16% على الأقل بحيث لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15.
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