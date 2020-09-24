بالأرقام.. صادرات وايرادات النفط الخام لشهر آب الماضي في العراق

كشفت وزارة النفط، الخميس، عن كمية الصادرات والايرادات من النفط الخام لشهر آب الماضي.

وقالت النفط في بيان لها، إن "كمية الصادرات لشهر آب الماضي من النفط الخام بلغت (80) مليوناً و(494) ألفا و(536) برميلاً".

وأضافت الوزارة أن "إيرادات آب الماضي بلغت (3) مليارات و(492) مليوناً و(164) ألف دولار".