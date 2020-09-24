إصابة زلاتان إبراهيموفيتش بفيروس كورونا

وخضع جميع أعضاء فريق ميلان للاختبارات الطبية الشاملة قبل ساعات للتأكد من سلامة جميع اللاعبين قبل خوض مباراة بودو جليمت في تصفيات الدوري الأوروبي.

وكان سبب الاختبارات الطبية هو إصابة مدافع ميلان، ليو دوارتي يوم أمس، الأربعاء، بفيروس كورونا، ولكن أظهرت النتائج إيجابية عينة السويدي الدولي.



وأفاد النادي الإيطالي أن "إبراهيموفيتش قد تم عزله في منزله وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع في الاتحاد الأوروبي والدوري الإيطالي، وبالتالي، سيغيب عن مباراة اليوم أمام بودو جليمت".

وأكد ميلان في بيانه الرسمي أن "جميع عينات باقي أعضاء الفريق الأول واللاعبين قد جاءت سلبية".

