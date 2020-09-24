إطلاق نار وإصابة شرطيين خلال تظاهرة مناهضة لعنف الشرطة الأمريكية

أعلنت شرطة لويفيل إصابة اثنين من عناصرها بالرصاص، واعتقال مشتبه فيه، خلال تظاهرات، شهدتها، مساء أمس الأربعاء، المدينة الواقعة في ولاية كنتاكي الأمريكية احتجاجاً على قرار النيابة العامة محاكمة شرطي واحد فقط بقضية مقتل المواطنة السوداء، بريونا تايلور، في مارس الماضي.

وقال قائد الشرطة بالإنابة، روبرت شرويدر، إنّ “عنصرين من الشرطة أصيبا الرصاص، وهما يتلقّيان العلاج في المستشفى الجامعي”، مطمئناً إلى أنّ حالتهما مستقرّة وحياتهما لم تكن في خطر لكنّ أحدهما خضع لعملية جراحية.