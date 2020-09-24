أول لقاء إماراتي إسرائيلي بالأمم المتحدة عقب معاهدة السلام

استقبلت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، الأربعاء، نظيرها الإسرائيلي، جلعاد إردان، في أول لقاء عقب توقيع معاهدة السلام التاريخية بين البلدين.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، أكد سفيرا البلدين، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون في حشد الجهود لتعزيز السلام في المنطقة.

كما بحثا كيفية مساهمة العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين دولة الإمارات وإسرائيل في إتاحة فرص هائلة أمام البلدين والمنطقة بأسرها.

واستعرض السفيران الأولويات المشتركة على مستوى الأمم المتحدة، بما في ذلك الاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية، ومكافحة التطرف عبر الإنترنت.

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إضافة إلى تمكين النساء وأصحاب الهمم، وكذلك في مجال العمل المتعلق بمكافحة التغير المناخي، وحماية البيئة، والطاقة، والتعليم والتبادل الثقافي.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل، فيما وقعت البحرين إعلان تأييد السلام، في حفل أقيم بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووقع المعاهدة عن الجانب الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويعد حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما، حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.