مقتدى الصدر يدعو فصائل الحشد الشعبي لوقف القصف والاغتيالات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن العراق لم يعد يتحمل المزيد من الحروب ، مؤكدا على أن بعض فصائل الحشد الشعبي تعمل على إضعاف العراق .

وطالب الصدر في سلسلة تغريدات على تويتر، الأربعاء، بعض فصائل الحشد الشعبي بوقف القصف والاغتيالات، قائلاً: “لا يكفي عدم رضاكم عما يحدث من قصف واغتيالات من بعض المنتمين لكم”.

كما دعا ميليشيات الحشد الشعبي إلى السعي لإنهاء جعل العراق ساحة لصراع الآخرين.

وتابع: “لنسعَ معاً لاستقلال العراق وسيادته وأمنه، وإلا ضاع من بين أيدينا”.

إلى ذلك جدد المطالبة بعدم التدخل بشؤون العراق الداخلية من جميع الأطراف.

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وشدد الصدر على أن “العراق لم يعد يتحمل المزيد من العنف والحروب والصدامات والصراعات السياسية والشغب”.

كما أضاف: “نؤكد على السلمية في شتى التعاملات”.

مطالبات بمحاسبة القتلة

يذكر أنه منذ شهور والأصوات تتعالى في العراق مطالبة بمحاسبة القتلة الذين اغتالوا بالرصاص الغادر وكاتمات الصوت حناجر شبان صدحت بعد انطلاق التظاهرات في أكتوبر الماضي احتجاجاً على الفساد والمحاصصة في البلاد. في حين وجهت أصابع الاتهام إلى ميليشيات في الحشد الشعبي.

وقبل أيام كشف وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي مصممة على تنفيذ أهم بنود برنامجها الذي أعلنت عنه يوم تنصيبها قبل أشهر، والمتمثل بجمع السلاح المنفلت في البلاد وجعله في يد الدولة فقط. أما الكاظمي فأكد أكثر من مرة أن على رأس أولوياته تجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات.