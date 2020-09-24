الإعلام الأمني تعلن انطلاق عملية تفتيش تستهدف الحدود بين ثلاث محافظات

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، انطلاق عملية تفتيش تستهدف الحدود بين كركوك وصلاح الدين وديالى، من محورين.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك بعملية تفتيش تستهدف الحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين وعمليات ديالى وعلى محورين".
وأوضحت، أن "المحور الاول تفتيش المنطقة المحصورة بين وادي زغيتون وسلسله جبال حمرين من قرية الرفيع وقالى، قرية ابو ركبة والى قرية جفار عيونوقرية الحمضية من خلال الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية والقطعات الملحقه بها".
وأضافت، "أما المحور الثاني يشرع بتفتيش المنطقة المحصورة من جسر قوري الشاي والى جسر سرحة من خلال قطعات لواء المشاة ٥٢ ولواء التدخل السريع/٣ ولواء حشد شعبي /٥٢"، متابعة أن "هذه العملية تأتي بإسناد من طيران الجيش ومفارز الهندسة العسكرية".
وأوضحت، أن "المحور الاول تفتيش المنطقة المحصورة بين وادي زغيتون وسلسله جبال حمرين من قرية الرفيع وقالى، قرية ابو ركبة والى قرية جفار عيونوقرية الحمضية من خلال الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية والقطعات الملحقه بها".
وأضافت، "أما المحور الثاني يشرع بتفتيش المنطقة المحصورة من جسر قوري الشاي والى جسر سرحة من خلال قطعات لواء المشاة ٥٢ ولواء التدخل السريع/٣ ولواء حشد شعبي /٥٢"، متابعة أن "هذه العملية تأتي بإسناد من طيران الجيش ومفارز الهندسة العسكرية".
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