كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب اتصال طارئ.. ترامب يغادر مؤتمر صحفي بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير إعلامية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غادر مؤتمرا صحفيا، بشكل مفاجئ، متجاهلا صحفية كانت تحاول أن توجه له سؤالا حول الاحتجاجات في الولايات المتحدة.
وحسب "روسيا اليوم"، فقد برر الرئيس الأمريكي المغادرة بأنه لديه اتصال هاتفي طارئ، موضحا: "يجب أن أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنني سأعود وسأراكم غدا"، دون التوضيح بشأن من هو المتصل.
هذا، وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده سوف تتحرك ضد منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.
وأكد: "سنراقب منصات التواصل بشكل كثيف خلال الانتخابات".
وقال "ترامب"، إن منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، تقيد التعبير عن وجهات النظر المحافظة حتى لرئيس الولايات المتحدة، مضيفا: "تويتر يقيد وجهة نظري ويسمح لرئيس إيران".
وأكد: "سنراقب منصات التواصل بشكل كثيف خلال الانتخابات".