شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أفغاني: بعض سجناء طالبان المفرج عنهم عادوا إلى القتال والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول أفغاني رفيع المستوى أن عددًا من سجناء حركة طالبان، الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرًا من قِبَل الحكومة الأفغانية قبل محادثات سلام مع الميليشيا، عادوا إلى ميدان القتال.

وأدلى عبدالله عبدالله، رئيس مجلس المصالحة الأفغانية وهي هيئة تراقب مفاوضات السلام مع طالبان بهذه التصريحات خلال اجتماع على الإنترنت مع المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية.

وقال عبدالله في إشارة إلى الاتفاق الذي تمّ التوقيع عليه بين طالبان في 29 فبراير الماضي والولايات المتحدة «أعرف أن البعض قد عاد إلى ميدان القتال، وهو انتهاك للاتفاق الذي وقعوه».

وبناءً على الاتفاق، أطلقت كابول سراح أكثر من خمسة آلاف من سجناء طالبان، من بينهم بعض من أخطر المسلحين، المسؤولين عن تفجيرات كبرى.

وفي المقابل، أطلقت طالبان سراح ألف من السجناء الموالين للحكومة.

ومهّد تبادل السجناء الطريق أمام بدء مفاوضات السلام الأفغانية. وبدأ الجانبان اجتماعًا في 12 سبتمبر، حيث يناقشون للمرة الأولى قواعد وآليات المفاوضات.

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وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي الاتفاق إلى الانسحاب التدريجي لجميع القوات الدولية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا.

لكن عبدالله يقول إن مستوى العنف ما زال مرتفعًا في البلاد.

وأضاف عبدالله: «لسوء الحظ، حتى الآن، مستوى العنف كبير للغاية، وإلى مستوى غير مقبول للشعب. وأكرر دعوتي لطالبان نفسها وأيضًا لجميع الشركاء الذين لديهم أي نفوذ على طالبان بالتركيز على تلك النقطة».

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز إن قائدًا بارزًا بحركة طالبان، يُدعى مولاوي صديق الله، قتل في عملية مستهدفة شنتها قوات الأمن الأفغانية، طبقًا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس الأربعاء.

وأضاف أن القوات المشتركة شنت عملية في منطقة سوروبي في كابول، ردًا على هجمات شنتها طالبان مؤخرًا.

وتابع أن قائد طالبان قُتل في بلدة جيجدالاك بمنطقة سوروبي.