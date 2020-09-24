ترامب: ٤ شركات بدأت المراحل الأخيرة من التجارب لتطوير لقاح لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركة "جونسون آند جونسون" أعلنت أنها في المرحلة الرابعة من إنتاج لقاح كورونا، لتصبح الشركة الرابعة التي تدخل المراحل الأخيرة من تطوير اللقاحات.

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء من البيت الأبيض، إلى أن هناك تنسيقًا بين إدارته وبين الولايات جميعًا، لتوزيع اللقاحات بها كي يحصل عليها أولاً أصحاب الأولوية من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على اللقاحات.

وذكر أن معدل الوفيات تراجع بشكل كبير منذ أبريل الماضي، بينما قلّ عدد المرضى الذين في حاجة إلى الدخول إلى غرف العناية المركزة.

وشدد ترامب على ضرورة إعادة فتح المدارس، مؤكدًا أن الطلاب سيعودون إلى مدارسهم قريبًا وبشكل آمن، لافتًا إلى أن معدل الإصابات بكورونا بين التلاميذ لا تتجاوز ٦.٥%.