شرعت سلطات طنجة مساء اليوم الأربعاء، في إزالة الحواجز الإسمنتية في مقاطعة الشرف مغوغة. العملية شملت الأحياء الموبوؤة الموجودة بتراب المقاطعة، أبرزها، “حي بنكيران- حي الشرف- الحومة الشوك- حي مغوغة..”. وترأس العملية، رئيس الملحقة الإدارية التاسعة، الصديق العيش، وأعوان السلطة، وتم إزالتها بواسطة جرافات كبيرة الحجم. Advertisements وجاءت عملية إزالة الحواجز، بعد إنخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الأحياء، كحي بنكيران، الذي كان يعرف تسجيل عدة بؤر للجائحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر سلطات طنجة تزيل الحواجز الإسمنتية بعد انخفاض عدد الإصابات بكورونا في المناطق الموبوؤة- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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