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سلطات طنجة تزيل الحواجز الإسمنتية بعد انخفاض عدد الإصابات بكورونا في المناطق الموبوؤة- صور

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يونس الميموني 0 تبليغ

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شرعت سلطات طنجة مساء اليوم الأربعاء، في إزالة الحواجز الإسمنتية في مقاطعة الشرف مغوغة.

العملية شملت الأحياء الموبوؤة الموجودة بتراب المقاطعة، أبرزها، “حي بنكيران- حي الشرف- الحومة الشوك- حي مغوغة..”.

وترأس العملية، رئيس الملحقة الإدارية التاسعة، الصديق العيش، وأعوان السلطة، وتم إزالتها بواسطة جرافات كبيرة الحجم.

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وجاءت عملية إزالة الحواجز، بعد إنخفاض عدد الإصابات بفيروس المستجد، في الأحياء، كحي بنكيران، الذي كان يعرف تسجيل عدة بؤر للجائحة.

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