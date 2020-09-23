مشاركة الفيلم الفلسطيني "عباس 36" في مهرجانين عالميين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سيشارك الفيلم الوثائقي "عباس 36" الفلسطيني، في مهرجان تورنتو – فلسطين السينمائي "TPFF" ومهرجان واشنطن للسينما والفنون الفلسطينية "DCPFAF".

وسيكون الفيلم متاحا ضمن مهرجان تورنتو – فلسطين السينمائي عبر الإنترنت بدءًا من 27 أيلول/ سبتمبر المقبل، وحتى 29 من الشهر ذاته، بحسب ما ذكر صناع الفيلم في بيان أصدروه الأربعاء.

وقالت منسقة مهرجان تورنتو – فلسطين السينمائي، دانيا ماجد: "هذه القصة المؤثرة لعائلتين فلسطينيتين تربطهما بيت واحد، هي أيضًا قصة فلسطينيون يعيشون في الشتات ويتوقون إلى العودة إلى فلسطين. إنها رحلة عاطفية ولكنها أيضًا رحلة مفعمة بالأمل حيث تشارك دينا ونضال المشاهدين بعض الصدمات وأيضا بعض التطلعات والأحلام لوطنهم".

بدوره، قال المنسق الرئيسي لمهرجان واشنطن العاصمة للسينما والفنون الفلسطينية، مايكل كامل: "يشرفنا أن يكون ’عباس 36’ في تشكيلتنا هذا العام. هذا الفيلم الوثائقي المذهل يتحدى مفاهيم الوطن ويجسد العديد من الحقائق في الواقع الفلسطيني"، وفق البيان.

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و"عباس 36" من إخراج المديرة العامة لزينب للإنتاج، مروة جبارة طيبي من الطيبة، والصحافية نضال رافع من حيفا، وإنتاج قناة الجزيرة الوثائقية، ويروي قصة عائلتين فلسطينيتين سكنتا نفس البيت في حيفا في عباس 36، ولطالما رافق هاجس المكان العائلتين، فهذا البيت هو حاضر عائلة رافع ونفس البيت هو ماضي عائلة أبو غيدا التي هُجّرت، وهو حال الكثير من العائلات الفلسطينية.

من جانبها، أكدت المخرجة الفلسطينية، مروة جبارة طيبي على أهمية مشاركة الفيلم في مهرجانات عالمية كالمهرجانين المذكورين، قائلة: "سعيدة جدا بوصول أفلامنا إلى العالمية، مهرجانات الأفلام منصة مهنية هامة لي كمخرجة وصاحبة شركة إنتاج. الشكر الكبير لفريق زينب للإنتاج وللجزيرة الوثائقية. نرجو أن نكون وُفقنا في نقل الرواية الفلسطينية في إطار فني ومستوى دولي يليق بها".

وكان الفيلم قد شارك في مهرجان أيام فلسطين السينمائية و التي تخللها عروض محلية داخل فلسطين في مدينتي الناصرة و رام الله.