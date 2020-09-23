إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قرب شارع تل العاصور في مدخل قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، بادعاء محاولتهما إلقاء زجاجات حارقة باتجاه موقع لقوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شابين لم تعرف هويتهما، في مدخل قرية كفر مالك شرق رام الله، وتم نقلهما إلى مستشفى داخل أراضي الـ48.

وفي بيان مقتضب، ادعى جيش الاحتلال أنه "أحبط عملية" خلال نشاط عملياتي في قرب قرية كفر مالك. وقال إن قواته أصابت "عددا" من الشبان الفلسطينيين (لم يحدد عددهم)، وأضاف أن "تم رصد إصابة".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الشبان حاولوا إلقاء زجاجات حارقة باتجاه موقع عسكري، دون مزيد من التفاصيل.