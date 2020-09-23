التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2397 بكورونا.. 60% في جهتي البيضاء والرباط- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2397 الجديدة، حيث سجلت 60 بالمائة في جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1120 حالة، من بينها 875 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 338 حالة جديدة، منها 99 حالة بالقنيطرة.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 212 حالة، منها 151 بمراكش.

وبجهة درعة تافلالت، سجلت 155 حالة، منها 77 بالراشيدية.

وبجهة بني ملال خنيفرة سجلت 142 حالة جديدة، منها 39 حالة ببني ملال.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 112 حالة جديدة، منها 70 حالة باكادير.

وبجهة الشمال سجلت 111 حالة، تليها جهة الشرق، بـ72 حالة، ثم 70 حالة بجهة فاس مكناس.

وبجهة كلميم واد نون، سجلت 29 حالة، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت بـ22 حالة جديدة، وسجلت 14 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء.

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وأعلن اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2361 حالة شفاء، و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 107743 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 296.7 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 6.6 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 88244 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81.9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1918 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.