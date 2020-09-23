بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا في الإصابات بكورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع كبير في مؤشر الاصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت 6178 إصابة جديدة به في البلاد، مع رصد 37 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في المملكة المتحدة، ارتفع، خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 6178 إصابة، ليصل إلى مستوى 409729 حالة.

وتمثل الحصيلة المذكورة الأكبر من نوعها، منذ 1 ماي الماضي، وتشير إلى ارتفاع كبير للإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، حيث بلغ المؤشر يوم 19 شتنبر الجاري 4422 حالة، وفي 20 من الشهر ذاته 3899، وفي اليوم الموالي من الشهر نفسه 4368، وفي 22 شتنبر 4926.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت، أمس الثلاثاء، 37 وفاة جديدة، مقابل العدد نفسه في بيانات أمس، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41862 شخصا.

وتشهد بريطانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد، بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أمس، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.