مصر: مقتل ضابطين وعنصر شرطة و4 محكومين بالإعدام "أثناء التصدي لمحاولة هروب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل 3 شرطيين بينهم ضابطين و4 مدانيين بحكم الإعدام، إثر "إحباط" محاولة هروب من سجن جنوبي القاهرة، اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية بينها "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، و"اليوم السابع" أن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، حاولوا الهروب من داخل السجن صباح اليوم.

وأضافت: "تصدت لهم قوة التأمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة".

وتابعت: "نجحت قوات تأمين السجن من السيطرة على الموقف وعودة الهدوء إليه مرة أخرى".

والأربعة المحكوم عليهم بالإعدام والذين لاقوا مصارعهم هم: السيد محمد، وعمار السيد، وحسن مرسي، ومديح علاء الدين وفق المصادر ذاتها التي لم تقدّم تفاصيل أكثر عن المحكوم عليهم وطبيعة قضاياهم.