القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل 3 شرطيين بينهم ضابطين و4 مدانيين بحكم الإعدام، إثر "إحباط" محاولة هروب من سجن جنوبي القاهرة، اليوم الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام محلية بينها "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، و"اليوم السابع" أن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، حاولوا الهروب من داخل السجن صباح اليوم.
وأضافت: "تصدت لهم قوة التأمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة".
وتابعت: "نجحت قوات تأمين السجن من السيطرة على الموقف وعودة الهدوء إليه مرة أخرى".
والأربعة المحكوم عليهم بالإعدام والذين لاقوا مصارعهم هم: السيد محمد، وعمار السيد، وحسن مرسي، ومديح علاء الدين وفق المصادر ذاتها التي لم تقدّم تفاصيل أكثر عن المحكوم عليهم وطبيعة قضاياهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: مقتل ضابطين وعنصر شرطة و4 محكومين بالإعدام "أثناء التصدي لمحاولة هروب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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