تمكنت عناصر الأمن التابعة لمفوضية الشرطة في مدينة أصيلة، أمس الثلاثاء، من ضبط سيارة خفيفة، في إحدى السدود القضائية، وعلى متنها 04 أشخاص، مشتبه في تورطهم في عمليات ترويج المخدرات.
وبحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن عملية تنقيط المعنيين أظهرت أنهم من ذوي السوابق القضائية، إذ أجريت عملية تفتيش دقيقة داخل سيارتهم.
وأضاف البلاغ نفسه أن العناصر الأمنية تمكنت من العثور في أسفل المقاعد الخلفية للسيارة على تسعة 09. صفائح من مخدر الشيرة معدة للترويج، وأوضح أن المعنيين بالأمر الأربعة وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في أصيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن أصيلة يوقف 4 أشخاص في سد قضائي للاشتباه في تورطهم في ترويج مخدر “الشيرا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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