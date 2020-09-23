شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة وهمية.. إعادة فتح برج إيفل بعد إغلاقه لعدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم تفتيش المعلم الشهير في باريس دون العثور على أي متفجرات. وأُخرج بضع مئات من الأشخاص من البرج قبل الظهر منهم سياح وعاملون في المطاعم وموظفون.
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