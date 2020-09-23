شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة وهمية.. إعادة فتح برج إيفل بعد إغلاقه لعدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أعادت السلطات الفرنسية فتح برج إيفل في حوالي الساعة 2:25 عصرا بالتوقيت المحلي (1225 بتوقيت جرينتش)، وذلك بعدما تم إخلائه لعدة ساعات اليوم الأربعاء بعدما تلقت الشرطة اتصالا هاتفيا عن وجود قنبلة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم تفتيش المعلم الشهير في باريس دون العثور على أي متفجرات. وأُخرج بضع مئات من الأشخاص من البرج قبل الظهر منهم سياح وعاملون في المطاعم وموظفون.