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إخلاء برج إيفل في باريس بعد تهديد بوجود قنبلة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

برج ايفل

قال مصدر أمني فرنسي، اليوم الأربعاء، إنه تم إخلاء برج إيفل في باريس فور سماع شخص صرخ بالتكبير وهدد بتفجير كل شيء في المكان، بحسب مصادر فرنسية.

وتدور أنباء أولية في وسائل إعلام محلية عن تهديد بوجود قنبلة زرعت من قبل أحد الأشخاص، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

 

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وأفادت مصادر محلية بأن متصلاً مجهولاً أبلغ الشرطة أنهم زرعوا قنبلة في الموقع الذي يزوره عادة عشرات الآلاف من الناس كل يوم.

وقامت شرطة باريس بتطويق منطقة كبيرة حول المعلم التاريخي في العاصمة الفرنسية وحثت الناس على الابتعاد.

 

وتظهر صور ومقاطع فيديو التقطت من المكان رجال شرطة مسلحين بالبنادق بينما يقوم الضباط بإغلاق الطرق ومسارات المشاة حول البرج.

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