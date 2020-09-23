مواجهة حاسمة لضمان البقاء.. اتحاد طنجة يستقبل نهضة الزمامرة 

يستقبل فريق اتحاد طنجة، مساء اليوم الأربعاء، ضيفه نهضة الزمامرة في ملعيب “ابن بطوطة” طنجة برسم مؤجل الجولة 25 من البطولة الاحترافية لكرة القدم في مواجهة حاسمة لضمان البقاء.

ويسعى فريق طنجة إلى تحقيق 3 نقاط، والهروب أكثر من منقطة الخطر، والاستمرار في حصد النتائج الإيجابية، بعد تحقيق 3 انتصارات، آخرها أمام بني ملال، وتعادلين في آخر 5 مباريات، بعد استئناف الدوري الاحترافي.

من جهته، يأمل الزمامرة في العودة بنتيجة إيجابية، بعد التراجع كثيرا في سلم الترتيب، حيث أصبح مهددا بالهبوط، كان آخرها الخسارة أمام الوداد، الأحد الماضي (2/1)، ما دفع عبدالسلام بلقشور، رئيس نهضة الزمامرة، إلى إقالة المدرب، سعيد شيبا.

ويحتل اتحاد طنجة المركز الـ13 في سلم ترتيب “البطولة الاحترافية” برصيد 26 نقطة، بينما يشغل نهضة الزمامرة المرتبة الـ14 برصيد 25 نقطة، علماً أن الأخير يتوفر على مقابلة ناقصة.