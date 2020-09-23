فض السراح المؤقت للصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي

قضت الغرفة الإستئنافية، في محكمة الإستئناف في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، برفض السراح المؤقت لكل من الصحافي سليمان الريسوني وعمر الراضي.

وقدم دفاع كل من الصحافي الراضي والريسوني، طلبا بتمتيع الصحافيان المعتقلان اعتقالا احتياطيا، منذ أشهر، في سجن عكاشة، بالسراح المؤقت.

وكانت أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي، في محكمة الإستئناف، في مدينة الدار البيضاء، انطلقت يوم أمس الثلاثاء.

وحضر الصحافي عمر الراضي، جلسة التحقيق معه، حيث “رد على أسئلة القاضي بتلقائية، ودافع عن نفسه، نافيا التهم الموجهة إليه”، بحسب ما كشف عنه ميلود قنديل، عضو هيأة دفاعه.

وأضاف قنديل، أنه تقرر انطلاق التحقيق مع عمر في ملف “الاغتصاب وهتك العرض بالعنف”، مبرزا “أنه عند الانتهاء من ملف الاغتصاب سيتم البدء في ملف التجسس”.

هذا، وتقرر الاستماع إلى المشتكية يوم 5 أكتوبر، بينما تم تحديد جلسة المواجهة يوم 13 أكتوبر.

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وأما فيما يخص قضية الصحافي سليمان الريسوني، الذي يوجد ، في سجن عين السبع بالدار البيضاء، رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة أربعة أشهر.

جرت، قبل أسابيع جلسة المواجهة بينه وبين الطرف الآخر، وذلك في محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، بعد احضاره من سجن عكاشة.

ودامت جلسة التحقيق، أزيد من 6 ساعات، بدا فيها الصحافي سليمان الريسوني بمعنويات مرتفعة، مؤمن ببراءته، بحسب ما صرح به أعضاء هيأة دفاعه.

ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع “اليوم 24”، فإن الريسوني دافع عن نفسه بقوة، و”نسف كل الإدعاءات الموجهة إليه، بحيث واجه كل المزاعم ورد عليها، كما كشف للقاضي التناقضات التي سقط فيها الطرف المدعي، والذي لم يقدم أي دليل على مزاعمه”.

إ وقرر قاضي التحقيق، استدعاء الشهود الذين تم الاستماع لهم من طرف الشرطة القضائية، بالإضافة إلى شهود تم الإدلاء بهم من طرف هيأة دفاع الصحافي الريسوني، وذلك في جلسة أخرى، يوم 30 شتنبر الجاري.