شكرا لقرائتكم خبر عن مزاعم بوجود قنبلة تُجبر السلطات الفرنسية على إخلاء برج إيفل الشهير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أجلت السلطات الفرنسية الزوار من برج إيفل الشهير بصورة مفاجئة وذلك تخوفًا من وجود قنبلة في المبنى الذي يعتبر أبرز رموز العاصمة الفرنسية باريس.
وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن أجهزة الأمن أخلت البرج من الزوار وطوقت المنطقة، بعد تلقي اتصال هاتفي زعم وجود قنبلة في المبنى التاريخي الذي يحظى بشعبية واسعة لدى السياح.
وأكد الفريق الإعلامي التابع للبرج إجلاء الزوار منه، دون الكشف عن سبب هذا القرار، ولا تزال التحقيقات مستمرة في البلاغ، حسب التقارير.
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