النجف: إدارة نفط الوسط لم تلتزم بالروح الرياضية وفاوضت كرار من خلف الكواليس

وكان كرار قاب قوسين او أدنى من التوقيع للنجف، إلا انه فضل الانتقال في نهاية المطاف الى نفط الوسط.

وفيما يلي نص بيان إدارة النجف:

مما يثير الاستغراب ويؤسف له وما يجافي الاعراف ان تقوم إدارة نادي نفط الوسط بالتجاوز على كيان نادي النجف الاشرف الرياضي(( ممثل المدينة المقدسة الأول )) وذلك من خلال عدم الالتزام بالروح الرياضية والمواثيق المتفق عليها بين الناديين فبعد اتفاق الهيئة الإدارية مع اللاعب كرار جاسم لتمثيل نادينا للموسم الكروي الجديد 2020/2021 بلقاء مع اللاعب مساء الاثنين 21/9/2020 والاتفاق على جميع التفاصيل ومن ضمنها قيمة العقد والبالغ مائة مليون دينار على أن تتم مراسيم التوقيع الرسمي والاعلان عنه مساء الثلاثاء 22/9/2020 .



فوجئنا بدخول إدارة نادي نفط الوسط ومن خلف الكواليس بمفاوضات سرية مع اللاعب المذكور متجاوزة على المواثيق المبرمة بين الادارتين واعلانها رسميا هذا اليوم التعاقد معه وهذا الأمر ان دل على شيء فإنه يدل بما لا يقبل الشك ان إدارة نفط الوسط تعمل على استخدام امكانياتها الحكومية المتوفرة لديها لإضعاف نادي النجف والدليل ان كرار جاسم قد مضى مدة اكثر من شهر وهو خارج أسوار نادي الشرطة ولم يبادروا بالتفاوض معه ولكن بعد رغبة اللاعب واتصاله بإدارة نادينا لأكثر من مرة وابداء رغبته بتمثيله لهذا الموسم دخلوا على خط المفاوضات مما يستدعي اعادة النظر بعلاقتنا مع إدارة هذا النادي رغم أننا جلسنا معهم في لقاءات سابقة ولم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه ومنها قضية اللاعب الشاب زيد تحسين وكذلك الاتصال بمدرب فريق كرة القدم الأول الكابتن حسن احمد.وختاما نقول ان نادي النجف الاشرف الذي انتزع كأس النخبة عام 1998 من نادي الشرطة بعد فوزه في عقر داره برباعية نظيفة وبإمكانيات بسيطة وحصولنا على مركز الوصيف في منافسات الدوري العراقي ولأربع مرات يجب أن ترفع له القبعة في كل زمان ومكان وان تنثر على اسواره اغصان الزيتون لا العكس والنقيض ".