شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 561 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاربعاء تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4569 حالة.

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وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 561 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 331359 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1102 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 313786 حالة.