توم كروز يسافر إلى الفضاء لتصوير فيلم هناك!

يسافر النجم العالمي، توم كروز، في شهر أكتوبر 2021 للفضاء، من أجل تصوير فيلم جديد هناك.
ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن نجم هوليوود، سيسافر إلى محطة الفضاء الدولية، على متن كبسولة “سبيس إكس في رحلة مقررة في أكتوبر 2021.
ويسافر توم كروز في الرحلة السياحية الأولى المبرمجة ضمن برنامج رحلات التصوير في الفضاء، رفقة مخرج الفيلم الأول من نوعه في التاريخ، دوج ليمان.
وأعلن، في وقت سابق من السنة الحالية، أن وكالة ناسا اتفقت مع كروز على إنتاج فيلم على متن محطة الفضاء الدولية، حيث غرد مديرها، جيم بريدنشتاين، على تويتر: “ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن محطة الفضاء الدولية”.
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