أخلت قوات الشرطة الفرنسية برج إيفل، وسط باريس، من الزائرين، الأربعاء، بعد تهديد بوجود قنبلة بداخله، حسب ما أفادت به قناة الحرة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن فرق مكافحة المتفجرات شوهدت في محيط البرج، فيما قامت قوات الشرطة بتطويقه من كل الجهات.
وجاءت العملية بعد أن اتصل شخص بالشرطة وأبلغهم أن هناك قنبلة موضوعة داخل البرج، ولا تزال عملية التفتيش مستمرة.
وتم إغلاق برج إيفل لمدة ثلاثة أشهر، في مارس الماضي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعيد فتح، المعلم السياحي الأشهر في البلاد، في يونيو الماضي وظل متاحا للزائرين على الرغم من الارتفاع الهائل في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تشهدها فرنسا حاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إنذار بجود قنبلة يخلي برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.