عاجل.. إنذار بجود قنبلة يخلي برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس

أخلت قوات الشرطة الفرنسية برج إيفل، وسط باريس، من الزائرين، الأربعاء، بعد تهديد بوجود قنبلة بداخله، حسب ما أفادت به قناة الحرة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن فرق مكافحة المتفجرات شوهدت في محيط البرج، فيما قامت قوات الشرطة بتطويقه من كل الجهات.