التعليم الحضوري يعود إلى المؤسسات التعليمية في طنجة.. مدير مدرسة: وفرنا ظروفا لدخول مدرسي آمن – فيديو

فيديو: يونس الميموني

أكد خالد الغلبزوري، مدير مدرسة خليج طنجة، اليوم الأربعاء، أن مصالح وزارة التعليم تجندت في عاصمة البوغاز بكل وسائلها من أجل دخول مدرسي ناجح بكل المستويات، بعد استقرار الحالة الوبائية.

وكشف الغلبزوري لـ”اليوم24″ أن مؤسسته وفرت جميع الظروف، من أجل نجاح التعليم عن بعد، وحضوريا، إذ إنها كانت تواكب مع التلاميذ الدروس عبر مختلف منصات التواصل عبر الأنترنت.

وكانت المديرية الإقليمية في طنجة أصيلة، قد أعلنت، الاثنين الماضي، عن إعادة فتح المؤسسات المعنية بالإغلاق في عاصمة البوغاز، ابتداء من اليوم، واعتماد نمط التعليم الحضوري، وبالتناوب، وفق ما تنص عليه المذكرة الوزارية.

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وبحسب بلاغ للمديرية، فإن هذه الأخيرة حريصة على تأمين الحق في توفير تمدرس جيد، يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الممارسات، والمتمدرسين في ظروف تراعي بالدرجة الأولى سلامتهم الصحية، وأضافت أن القرار اتخذ بتنسيق مع السلطات الترابية، والمصالح الصحية للوزارة.

وكان قرار إلغاء التعليم الحضوري في بعض المؤسسات في طنجة بسبب الوضعية الوبائية في بعض الأحياء قد أغضب أولياء أمور التلاميذ، إذ احتج العشرات منهم في أبواب المدارس، مطالبين بإعادة رسوم التسجيل.