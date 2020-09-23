إيطاليا / جزيرة "لامبيدوزا" تعلن عن حالة طوارئ جديدة بسبب تواصل تدفق المهاجرين

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن حالة طوارئ جديدة على جزيرة "لامبيدوزا" الصقلية بسبب تواصل تدفق المهاجرين غير النظاميين، حيث تجاوز عدد المهاجرين فيها الآلاف مقابل طاقة إستيعاب لا تتجاوز 192 شخصا، وفق ما نقلته وكالة "أكي".

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم تسجيل رسوّ حوالي 20 قاربا أول أمس، ووصل حوالي 400 مهاجر إلى أكبر جزر الأرخبيل الصقلّي.

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وذكرت المصادر أنه في غضون 24 ساعة فقط من مساء أول أمس، تم تسجيل 26 عملية إنزال لمهاجرين من قبل عناصر خفر السواحل، وعناصر الشرطة المالية.

ووصلت سفينة على متنها 133 مهاجرا، من بينهم 62 قاصرا ورضيع لم يتجاوز عمره الـ5 أشهر.