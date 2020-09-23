الرئيس الجزائري يتهم "مراسلون بلا حدود" بـ"ضرب إستقرار" بلاده

إتهم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون منظمة "مراسلون بلا حدود" بمحاولة "ضرب إستقرار الجزائر" بعدما أطلقت حملة دولية للتضامن مع الصحفي المسجون خالد درارني، وهو ما إعتبره أمينها العام "إتهامات كاذبة"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس براس".

وقال تبّون خلال لقاء صحفي مساء الأحد الماضي، مع صحيفتي "الخبر" و"لوسوار دالجيري" الجزائريتين، إن الجزائر "مستهدفة" من قبل بعض الأطراف التي تريد ضرب "إستقرارها".

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وإعتبر الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، "كريستوف دولوار" في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "هذه الاتهامات كاذبة".

وتجدر الإشارة إلى أن الصحفي الجزائري خالد درارني صدر ضدّه حكم قضائي بالجزائر يقضي بسجنه لمدة سنتين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلّح.