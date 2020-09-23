منظمة الصحة العالميّة: حوالي 200 لقاحٍ ضدّ "كورونا" في مرحلة التجارب السريريّة وما قبل السريريّة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" أن نحو 200 لقاح مضاد لفيروس كورونا موجود حاليا في مرحلة التجارب السريرية وما قبل السريرية.
وشدد "غيبريسوس" خلال مؤتمر صحفي في جنيف على أنه كلما جرى إختبار عدد أكبر من اللقاحات لإنهاء الجائحة، كلما زادت فرصة الحصول على لقاح آمن وفعّال.
وقال في هذا الشأن أيضا "ليس لدينا ما يضمن أن أي لقاح واحد قيد التطوير الآن سيكون ناجعا، لكن تاريخ تطوير اللقاحات يخبرنا أن البعض سيفشل والبعض الآخر سينجح".
وطالب "غيبريسوس" زعماء العالم إلى الاستعداد للجائحة المقبلة، وبذل أقصى الجهود " لضمان الوصول العادل إلى التشخيص والعلاجات واللقاحات" .
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