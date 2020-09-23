فيديو.. انسحاب مندوب إسرائيل للأمم المتحدة من القاعة خلال كلمة أردوغان

غادر مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، من القاعة خلال كلمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للمنظمة العالمية وفقًا لروسيا اليوم.
وتداول نشطاء مقطع فيديو يظهر أردان وهو يقوم من مقعده ويخرج من القاعة خلال بث كلمة أردوغان المسجلة التي تضمنتانتقادات شديدة اللهجة لسياسات تل أبيب تجاه الفلسطينيين.
وخاصة، وصف أردوغان في كلمته استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه "جرح دام في جسد الإنسانية"، وقال إن تل أبيب "مدت يدها القذرة" إلى مدينة القدس.
في المقابل، شن أردان، في معرض تعليقه على كلمة أردوغان، هجوما مضادا على الرئيس التركي، واصفا إياه بأنه "ديكتاتور وقاتل الأكراد"، وحمل أنقرة المسؤولية عن إبادة الأرمن والتعاون مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وقال المندوب الإسرائيلي، حسب ما نقلت عنه صحيفة "جيروزاليم بوست": "يواصل أردوغان الإدلاء بأكاذيب وتصريحات معادية للسامية بحق إسرائيل، ومن المهم أن يعرف العالم المعايير المزدوجة التي يتبعها على مدى سنين".
شاهد الفيديو..
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