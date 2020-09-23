تايلاند تُسجل 3 إصابات وافدة بكورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 القول "إن الحالات الجديدة لمواطنين تايلانديين تم
وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و514 حالة، توفي منها 59، فيما تعافت3345 حالة بينما ما يزال هناك 110 أشخاص في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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